Посол Малайзии завершил дипмиссию в Азербайджане - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Малайзии в Азербайджана Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахмана в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность политическим диалогом и сотрудничеством между двумя странами, особо отмечены продвижения в развитии связей в энергетической и экономической сфере.
Министр высоко оценил вклад посла в развитие традиционно дружественных связей между двумя странами.
Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период его деятельности и отметил, что приложил максимум усилий для развития дружественных связей между двумя странами.
Мамедъяров пожелал успехов Тан Сри Абдул Рахману в дальнейшей деятельности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!