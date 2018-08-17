Посол Малайзии завершил дипмиссию в Азербайджане - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Малайзии в Азербайджана Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахмана в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность политическим диалогом и сотрудничеством между двумя странами, особо отмечены продвижения в развитии связей в энергетической и экономической сфере.

Министр высоко оценил вклад посла в развитие традиционно дружественных связей между двумя странами.

Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период его деятельности и отметил, что приложил максимум усилий для развития дружественных связей между двумя странами.

Мамедъяров пожелал успехов Тан Сри Абдул Рахману в дальнейшей деятельности.