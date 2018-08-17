Реалии Южного Кавказа: ответ Александра Дугина армянам

Визит группы российских политиков, аналитиков и экспертов в Азербайджан, а затем их участие в конференции в Джоджуг Марджанлы вызвали широкий отклик. Армянские СМИ и ряд российских изданий отреагировали экстремистски на этот инцидент, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ. Журналист из Армении взял интервью у одного из активных участников процесса - российского философа и социолога, лидера Международного Евразийского Движения Александра Дугина. На деле интервью было взято не для выяснения правды, а скорее, для обвинения А.Дугина. Однако российский философ сумел так мастерски довести правду, что у противоположной стороны не осталось выбора, кроме как замолчать. В то же время А.Дугин высказал ряд мнений, которые имеют большое значение для геополитической обстановки на Южном Кавказе. И существует серьезная необходимость в их анализе.

Вопросы капризных армян: анатомия ухода от истины

Участие группы российских экспертов в международной конференции в освобожденном от оккупации селе Джебраильского района Джоджуг Марджанлы вызвало сильное удивление среди политических и аналитических кругов Армении. Потеряв голову, с пеной во рту они задались вопросом: "Как такое может быть, что Россия сотрудничает с Азербайджаном?". И затем они добавляют: "В 2016 году Азербайджан оккупировал Лелетепе (обратите внимание на бесстыдство - ред.), а российские специалисты отправились туда!".

На самом деле в такой реакции армян нет ничего необычного, потому что такими бесстыжими, нереалистичными, фальшивыми и радикальными заявлениями они на протяжении веков разрушали геополитическую, политическую и морально-этическую среду Южного Кавказа. И каждый раз эту испорченную массу пытались оправдать великие державы Запада и Россия (может быть, это не так?). А теперь внезапно знаменитый российский социолог и философ Александр Дугин, также известный своей близостью к Владимиру Путину, говорит в лицо армянскому журналисту: "Вы - оккупанты!".

А.Дугин говорит правду столетия! Однако болезненное сознание армян при подстрекательстве извне на протяжении веков основывалось на лжи. Вот почему такие заявления воспринимаются как "ругань". Армяне задаются вопросом: "Как такое может быть, что Азербайджан - суверенное государство, и его границы неприкосновенны! Как Россия, в свою очередь, считает Карабах азербайджанской землей! Тогда какой будет судьба "древней культурной нации"?!".

Иными словами, те, кто покровительствовал армянам веками, сейчас на себе испытывают последствия своих деяний на Южном Кавказе, совершенных именно руками армян. И они не должны удивляться этому. Однако А.Дугин не может скрыть свое удивление. Он говорит: "Я просто поражен, как все это прокомментировала армянская сторона, нет никакого антиармянского демарша, тот мусор, который я видел в Интернете и в прессе (имеется в виду армянская и российская пресса - ред.), меня поражает (см.: У Сержа Саргсяна была договоренность о передаче пяти районов, Пашинян же ее аннулировал: Александр Дугин / 1in.am, 10 июля 2018 г.).

Мы благодарим Александра Дугина за то, что он прямо сказал правду. В то же время мы также понимаем, что такие идеи возникли именно сейчас не случайно. Сам Дугин открыто говорит об этом. Он пытается объяснить армянскому журналисту, что в геополитической обстановке происходят серьезные изменения. Россия придает большое значение сотрудничеству с Турцией. Идет стремительное развитие в этом направлении. В то же время Москва понимает, что "речь идет не об изменении отношений между Россией и Арменией, речь о том, что роль Азербайджана для России на Южном Кавказе значительно возросла, и этого нельзя не заметить. Изменились также отношения между Россией и Турцией, в чем я принимал участие, а Армения должна теперь принимать во внимание эти изменения очень конструктивным путем" (см.: предыдущий источник).

Вызов ясен, понятен и однозначен. Кремль требует от Еревана адекватно реагировать на новую геополитическую динамику. Дело в том, что руководство Армении должно учитывать, что Россия намерена развивать отношения с Турцией и Азербайджаном в контексте конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Причем официальный Ереван должен придерживаться этого на цивилизованной и конструктивной основе, без каких-либо капризов и отступлений. Это - требование!

Интересы меняются: требования Кремля

Но Москву беспокоит одно. Об этом Александр Дугин сказал, что Никол Пашинян отступает от позиции, которую в последнее время пытался занять Серж Саргсян в конфликте. В ней содержалось условие безоговорочного освобождения пяти оккупированных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха - Агдама, Физули, Джебраила, Зангилана и Губадлы. А.Дугин рассказывает армянскому журналисту об этом как о собственной информации (см.: предыдущий источник). Однако при подстрекательстве Запада началось уличное движение в Армении, и план был нарушен. Следовательно, во-первых, Н.Пашинян - проект внешних кругов и о демократии и активности армянского общества речи быть не может, во-вторых, в Кремле это хорошо знают и Н.Пашиняну это не сойдет с рук. И вот, новый премьер-министр Армении обвиняется Кремлем в том, что он угрожает миру на Южном Кавказе!

В геополитическом контексте этот аспект проблемы очень важен, потому что с 90-х годов прошлого века Москва впервые открыто заявляет, что Ереван является неконструктивным фактором, нарушающим справедливое урегулирование конфликта! Это действительно важно с точки зрения перспективы урегулирования конфликтов. Под этим углом зрения могут быть осмыслены и другие моменты, наблюдаемые в регионе.

Похоже, что некоторые круги избрали курс на мирную смену власти в Армении и усиление геополитической напряженности в регионе, нарушая стабильность в Азербайджане. Приведя Н.Пашиняна с улицы под давлением к власти, они пытаются застраховать Армению от возможной смуты. В 1999 году они заблокировали переговоры террористическим актом в парламенте Армении. А теперь отказались от способа испытывать армян вновь террором. Почему?

Ответ на этот вопрос, вероятно, будет известен через несколько лет. Однако уже сейчас ясно, что Н.Пашинян - один из тех, кто ведет армянский народ к трагедии. Директивами, получаемыми извне, он вновь ставит под сомнение перспективы интеграции армян на Южном Кавказе. Армянское общество этого еще не осознает, и в этом его настоящая трагедия.

С другой стороны, данные внешние круги не могут оказывать давление и влияние на власти Азербайджана. Руководство Азербайджана проводит независимую политику, которую все более укрепляет. В то же время официальный Баку реализует серьезные проекты в области энергетики, экономики, транспорта, диалога, культур, религий, цивилизаций и вносит свой вклад в глобальное сотрудничество. Поэтому руками ряда радикальных кругов предпринимаются попытки спровоцировать смуту в Азербайджане, вызвать в обществе ощущение страха и отсутствия гарантии его безопасности. Для этого они пытаются создать впечатление, будто власть не может защитить своих граждан, а государственных чиновников можно уничтожить, одним словом, сформировать мысль о нелегитимности правительства. События в Гяндже - наглядный тому пример.

Следовательно, враги мира, развития, сотрудничества и утверждения справедливости в регионе активизировались на двух фронтах - в направлении Армении и Азербайджана. И руководство Армении оказалось рядом с этими злыми силами. Никол Пашинян - враг прежде всего будущего собственного народа.

Таким образом, Александр Дугин предупреждает политическое руководство Армении и в то же время желает, чтобы армянское общество объективно и открыто смотрело на события. Российский философ и общественно-политический деятель недвусмысленно заявляет, что геополитическая динамика в мире изменилась, и Азербайджан занимает собственное место в этом процессе. В результате дальновидной политики, проводимой руководством страны на протяжении многих лет, Баку стал одним из значимых геополитических факторов. А.Дугин говорит армянам, что в Кремле четко осознают эту истину, и теперь настало время для ее осознания Арменией. В противном случае никто - ни Запад, ни Россия - не сможет спасти Армению как государство или общество от бедствий!

Newtimes.az