В эфире популярного в США радиошоу рассказали о карабахском конфликте

Как уже сообщалось, ведущий популярной в США и имеющей широкую аудиторию радиопередачи "Джон Батчелор Шоу" Джон Батчелор посетил Азербайджан и подготовил семь передач о нашей стране на различные темы.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в "Джон Батчелор Шоу" было рассказано и о нагорно-карабахском конфликте.

В радиопередаче Джон Батчелор коротко проинформировал о нагорно-карабахском конфликте, сообщил, что после передачи посетит Тертерский район, расположенный вблизи от линии фронта.

Посол Aзербайджана в США Элин Сулейманов подробно рассказал американским слушателям об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, шагах, направленных на урегулирование проблемы. "Мы ведем переговоры уже несколько лет. К сожалению, успешного результата пока не достигнуто. Однако у людей есть понимание того, как можно достичь мира. Мы надеемся, что руководство Армении задумается о будущем своего народа",- сказал он.

Джон Батчелор отметил, что одним из путей развития Армении могло бы стать присоединение к железнодорожной линии, начинающейся в Азербайджане и проходящей через территорию Грузии. Однако из-за неурегулированности этого конфликта Армения не может обеспечить будущее своих граждан. В частности, молодые армяне вынуждены покидать страну из-за того, что она не развивается. Армения все еще остается в XX веке. Страна застряла в хаосе, возникшем после распада Советского Союза.

Элин Сулейманов с сожалением рассказал о сложившейся ситуации. "Вопрос не только в железной дороге, сюда можно включить и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы и другие проекты. Мир принесет с собой дивиденды",- сказал дипломат.

Необходимо отметить, что Джон Батчелор ежедневно выходил в прямой эфир с телерадиостудии Кяпяз в Гяндже и Хазар в Баку и неоднократно с гордостью сообщал об этом своей аудитории.