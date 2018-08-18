ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 81 раз.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селах Вазашен Иджеванского района и Джил Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы Газахского района и Геяли Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Баш Карвенд, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.
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