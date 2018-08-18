Азербайджан и Казахстан подпишут соглашение по Каспию

Казахстан сможет констатировать завершение юридического оформления границ суверенных прав на недропользование в Каспийском море после определения в трехстороннем формате с Азербайджаном и Туркменистаном места точки стыка линий разграничения участков дна моря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом заявила посол по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана Зульфия Аманжолова официальному сайту премьер-министра Казахстана.

По словам Аманжоловой, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря регулирует весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним.

"Внесена ясность в вопросы разграничения акватории. Установлены границы территориальных вод шириной 15 морских миль. Их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. Рыболовство будет осуществляться на основе согласованных национальных квот. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран", - сказала Аманжолова.

Посол также отметила, что Казахстан определил государственную границу по всему периметру территории, так как если до подписания Конвенции страна имела юридически оформленные сухопутные границы, то Конвенция позволяет Казахстану определить пределы суверенитета и на море.

Что касается вопроса о разграничении дна Каспия на предмет недропользования, то, согласно документу, каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна.

К настоящему времени разграничены дно и недра Каспия в его северной и центральной частях. Казахстан заключил соответствующее соглашение с Россией в 1998 году, а также протокол к нему в 2002 году.

Разграничение дна моря между Казахстаном и Азербайджаном зафиксировано в соглашении 2001 года и протоколе к нему в 2003 году. Имеется также казахстанско-азербайджанско-российское соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря, подписанное в 2003 году.

Договоренность Казахстана и Туркменистана о делимитации дна скреплена соглашением в 2014 году.

Кроме того, серьезное внимание на саммите было уделено и вопросам охраны окружающей природной среды.

На базе общих подходов к вопросам сохранения природной среды Каспийского моря в 2003 году сторонами была заключена рамочная Конвенция об охране окружающей природной среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция. Согласно Актауской конвенции в Каспийском море запрещена любая деятельность, наносящая ущерб биоразнообразию.

Стороны также договорились о правилах осуществления научных исследований в Каспийском море.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.