Как изуродовали армянскую "революцию" - Пашинян доделает то, что не вышло у Саргсяна?

Однако, Никол Пашинян оказался прост с виду, да крайне хитер изнутри. Это же уметь надо - надев подавляющему большинству граждан Армении барабан на шею, всучив им флаг в руки, убеждать людей радоваться тому, что принесет пользу лично вчерашнему оппозиционеру, а ныне премьер-министру РА. Вон, выступая на митинге в Ереване он уже открыто заявил о намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.

"В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент будет распущен и должны состояться внеочередные парламентские выборы", - сказал Н.Пашинян. После чего, он же перешел к главному - к тому, как будет менять армянскую конституцию под себя, всего такого "хитро слепленного". При этом, естественно, прямо о том, что держит народ за лохов ушастых, Воваевич не сообщил.

Он предпочел говорить об угрозе возвращения к власти тех, кто ранее рулил Арменией. "В данной ситуации некоторые силы начали думать следующем образом: "вот он уйдет в отставку, и мы тайно выберем премьер-министра". Эти люди продолжают не понимать, что происходит в Армении, и потому, что они не понимают этого, мы внесем конституционные поправки",- сказал он на центральной площади в Ереване", пригрозил Пашинян тем, кого сам же "разоблачил".

После чего, он решил наконец сообщить о главном. "Суть конституционных поправок будет такова: внеочередные парламентские выборы можно будет проводить без условия отставки действующего премьер-министра", - подчеркнул Воваевич. И после этих слов, как писал классик по иному поводу, кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали. По сути, толпа благословила Пашиняна на изнасилование армянской конституции.

Собственно, ровно тем же увлекся Серж Саргсян. Он также надругался над конституцией РА, переделав ее под себя, дабы править страной далее, но теперь уже не из президентского, а из премьерского кресла. Чем все это кончилось для Сержика? Его смела толпа, во главе которой стоял Пашинян. Ради чего смела? Как выясняется, ради того, чтобы Пашинян продолжил осуществлять над армянской конституцией тот же процесс, который начал Саргсян.

И все это- под радостное улюлюканье тысяч граждан страны, все глубже погружающейся в болоте проблем самого разного рода. Все это - под разговоры о победе народа, о демократии. Трюк, прямо скажем, не новый. Остап Бендер, как известно, обирал членов им же оперативно созданного "Союза меча и орала" , призывая скидываться на помощь беспризорным детям.

Не знаю, о чем говорил со своими сторонниками по окончании митинга Пашинян, но допускаю, что общий смысл этих речей сводился к фразе, которой себя прославил в Украине покойный ныне уже политик Чечетов. "Мы их развели, как котят", произнес он, оценивая работу с политическими оппонентами. Пашинян может тоже самое сказать о гражданах РА.

Да, сейчас они пребывают в состоянии, близком к тому, в коем пребывали все граждане СССР, наблюдавшие за сеансами Алана Чумака. Тот, помнится, сидя в телевизионной студии, по ту сторону "лечил" все жаждущих и страждущих от недугов существующих и даже придуманных. Он даже воду в банках своей энергией заряжал. И люди верили! А чумак банально рубил бабло. История повторяется, правда в масштабах одной из республик бывшего СССР.

В Армении в роли "заряжателя банок энергией" выступает мужичок в бесбольной кепке и с бородой. Он уже приезжает на митинг на дорогой иномарке. Его уже охраняет плотная толпа телохранителей. Он уже открыто заявляет о своем праве глумиться на армянской конституцией. То есть, у Воваевича уже открыто проявились замашки диктатора. А ведь всего-то 100 дней прошло, как он вкусил власти. Что будет дальше? Весело будет, однозначно. Весело нам, наблюдающим за всем этим балаганом со стороны. А вот граждан РА ждет вполне ожидаемое разочарование. Правда, когда они очнутся и поймут, что новоявленный кумир толпы является банальным стяжателем власти, к тому же крайне примитивным и необразованным, будет уже поздно. Во всех смыслах слова.