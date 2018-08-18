Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.
Переизбрание Вас Председателем партии, создателем которой Вы являетесь, - наглядное олицетворение бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокая оценка Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.
Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня всесторонне развиваются и вносят вклад в утверждение спокойствия и стабильности, развитие в регионе.
Взаимовыгодное сотрудничество, реализуемые нами совместно широкомасштабные проекты являются важными моментами, характеризующими наше стратегическое партнерство. Уверен, что нашими общими усилиями азербайджано-турецкое сотрудничество и братство и впредь будут укрепляться и развиваться.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Афганистана
Азербайджан и Казахстан подпишут соглашение по Каспию
Азербайджанская делегация участвует в VI съезде правящей партии Турции
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Умер Кофи Аннан
İki dairədə dəyişikliklər ediləcək - VİDEO
Bakıda qurban kəsmək üçün – YERLƏR
Sabirabadda maşın piyadanı vurub
ДТП в Евлахе, есть пострадавшие
Зрительница: Активная поддержка зала помогает юным гимнасткам
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Афганистана
Эрдоган заявил о готовности к строительству канала "Стамбул"
В Баку арестован водитель, совершивший смертельное ДТП
Простые способы экономить воду
-
18 Авг. 11:50 12 224
-
18 Авг. 12:08 5 970
-
18 Авг. 10:23 2 436
-
18 Авг. 09:40 2 318
-
18 Авг. 10:15 2 303