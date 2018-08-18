Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

Переизбрание Вас Председателем партии, создателем которой Вы являетесь, - наглядное олицетворение бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокая оценка Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.

Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня всесторонне развиваются и вносят вклад в утверждение спокойствия и стабильности, развитие в регионе.

Взаимовыгодное сотрудничество, реализуемые нами совместно широкомасштабные проекты являются важными моментами, характеризующими наше стратегическое партнерство. Уверен, что нашими общими усилиями азербайджано-турецкое сотрудничество и братство и впредь будут укрепляться и развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.