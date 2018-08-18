Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с кончиной Кофи Аннана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубоко опечален известием о кончине 7-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выдающегося политического деятеля Кофи Аннана.
Руководя долгие годы Организацией Объединенных Наций, Кофи Аннан внес важный вклад в сохранение мира и стабильности, предотвращение глобальных угроз и опасностей, обеспечение устойчивого развития на планете.
Кофи Аннану принадлежат особые заслуги в углублении сотрудничества между Aзербайджанской Республикой и ООН во всех направлениях.
B связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам и сотрудникам возглавляемой Вами организации", - говорится в соболезновании главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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