Никол Пашинян проговорился о «садоводческом кризисе» в Армении

Фрукты любят все. Ну или почти все. Но бывает, что с какими-то фруктами и ягодами "отношения не складываются": или вкус не нравится, или аллергия, или еще что-нибудь.



А бывают еще "фруктовые проблемы" в общенациональном масштабе. Вот, к примеру, Армения, которой ну до ужаса не везет...с арбузами. Эту сладкую увесистую "ягодку" любят многие. Сейчас - разгар сезона. Ешь и наслаждайся: хочешь - с сыром, хочешь - просто так. Но...в прошлом году в Ереване на арбузы обиделась мэрия. Ереванцы возмущались: в городе стоит вонь, грязь, крысы расплодились сверх всякой меры. Городские чиновники ответствовали: это во всем виноваты арбузы! Люди их едят, остатки выбрасывают, они, пардон, гниют, отсюда и вонь и крысы. Ереванцы не верили: арбузы ели всегда, почему проблемы возникли только теперь? Может, дело в том, что мэрия неправильно тратит деньги - на поездки чиновников, шикарные автомобили, представительский коньяк вместо современных мусоровозов и "антикрысиных" мусорных ящиков?



Теперь новая напасть. Армянский Интернет "взорвала" новость: на армянских прилавках продают азербайджанские арбузы! Немедленно выявить, арбузы изъять, контрабандистов арестовать! Чиновники оправдываются: никаких "азербайджанских арбузов" на ереванских прилавках нет. Арбузы завозили только из Грузии и России - знаменитые астраханские.



А знающие люди тем временем напоминают: в 2016 году в Армении старательно ловили турецкие помидоры. В прошлом году Армения на на шутку переполошилась из-за азербайджанских яблок. Причем эти яблоки были уложены в коробки с надписью Product of Azerbaijan и снабжены наклейками DaD - название концерна, который их произвел. Таможня невнятно проблеяла: никаких яблок из Азербайджана в Армению не завозили. В соцсетях возмутились: как же так? Откуда тогда взялись зловредные яблоки? Да еще в коробках и с наклейками? Их что, с беспилотника сбросили? Или неведомые контрабандисты переползали линию фронта на брюхе, неся за спиной рюкзак с яблоками, да еще в коробках? Юзеры в соцсетях возмущались: "Враг народа и предатель тот, кто привез эти гнилые яблоки в Армению, и тот, кто их продает! Может, пора рейс Ереван - Баку открывать, чтобы возить было легче яблоки?! И пусть летают к нам самолеты некой "Бизимдиравиа"".



Были, впрочем, и те, кто отмечал: на самом деле все просто. Яблоки из Азербайджана привозят в Грузию, там их закупают и везут уже в Армению. Ну забыли соскрести наклейки и переложить в другие коробки - с кем не бывает? Важно другое: почему в Армению, чье население, прямо скажем, не отличается сумасшедшей платежеспособностью, оказалось выгодно везти яблоки через две границы? Где собственное садоводство, неплохо развитое в советские годы?



Теперь, впрочем, проблемами армянского садоводства решил заняться не кто-нибудь, а премьер-министр Никол Пашинян. Который по такому поводу отправился в город Берд, встречался там с крестьянами и в лучших, вернее, худших традициях советских партийных работников, готовых раздавать "ценные руководящие указания" всем и вся, решил поучить фермеров садоводству. В качестве примера выбрал дикую сливу и начал рассуждать о том, что это один из самых дорогих сортов сливы, используемый также при изготовлении сухофруктов, и, если грамотно развивать садоводство, а не надеяться на полудикие насаждения, то можно получать значительную прибыль. Но, характеризуя растущие "дикушами" деревья, употребил характерное слово "брахлама". Чем вызвал нешуточную бурю в армянских соцсетях. Слово, на его беду, оказалось тюркским, да еще диалектным. Ереванский востоковед Вардан Восканян решил внести ясность: "По всей вероятности, Пашинян использовал характерную для диалекта данного региона лексему "брахлама", которая, пожалуй, является однокоренным словом известному всем, в том числе ереванцам, глаголу "брахел" (забросить, отпустить, выкинуть). Оба слова в диалектном армянском являются тюркскими заимствованиями. Для сравнения: однокоренной глагол в азербайджанском звучит как "buraxmaq" [бурахмаг], в турецком bırakmak [быракмак], и означают они отпустить, забросить, выкинуть", - написал эксперт на своей фейсбуковской странице. В общем, случился у Никола Воваевича "садовый ляпсус по Фрейду" - рассуждал



И вот это тюркское слово, некстати выскочившее из уст премьера, как нельзя лучше характеризует причины охватившего Армению "садового кризиса".

В самом деле, на тех землях, где расположена сегодняшняя Армения, для развития садоводства есть все условия. Сады здесь растили и лелеяли еще с тех времен, когда эти земли назывались Эриванским ханством. В не такие уж далекие советские годы здесь выращивали яблоки, по праву гордились своими абрикосами и персиками...Сегодня, напомним, Армения оккупирует лучшие сельскохозяйственные земли Азербайджана - нагорный и равнинный Карабах, само название которого означает "Черный сад", то есть, в "смысловом переводе", "сад, густой до темноты". Но...



Быть может, правы те, кто считает, что в чужом саду фрукты всегда слаще. Только вот слаще они только в том случае, если ухаживает за садом настоящий хозяин, а любители чужих садов в коротких штанишках лишь изредка наведываются за яблоками, грушами, сливами и персиками. Но если грабеж чужих садов принимает уже далеко не детские масштабы, если истинных хозяев сада, вложивших в него труд и опыт многих поколений, бесцеремонно выгнали, а сад объявили своим, тут уже плоды этого самого ворованного сада могут оказаться ой какими несладкими. Что и показывает "садовая действительность" сегодняшней Армении.



В самом деле, даже в столичном Ереване, точнее, на его окраинах, еще сохранились островки садов, высаженных еще в те времена, когда этот город назывался Иреваном и основное его население составляли азербайджанцы. И хотя по мере сил за ними нынешние жители города и пытаются ухаживать, сады постепенно приходят в упадок.



Ну ладно Ереван, где еще можно изобрести версию, что садоводство, дескать, просто не выдерживает столкновения с растущим городом. Но сады приходят в упадок и в регионах Армении, откуда уже к 1988 году выдавили коренных жителей - азербайджанцев. На их место, правда, охотно приезжали бакинские армяне. Только вот уезжали из Армении, особенно из ее регионов, главным образом крестьяне. А на их место приезжали по большей части городские ремесленники, которые не были лодырями и белоручками, но вот работать на земле просто не умели. И уж тем более не получалось осваивать сады в Карабахе. Откуда тоже изгнали законных хозяев и куда по понятным причинам не удается заманить армян не то что из Армении, но даже из Сирии и Ирака.



А в последние годы Армению накрыл "девятый вал" миграции, а проще говоря, массового бегства из страны - в результате вполне прогнозируемых последствий ее собственной агрессивной политики. В регионах стали появляться "женские деревни", откуда уехали на заработки все мужчины. И где за недостатком мужских рук, способных обрезать засохшие ветви, укрепить тоненькие деревца и т.д., сады тоже приходили в упадок. Выживали по большей части деревья-дикуши, которые премьер и назвал искаженным тюркским диалектным словом "брахлама". Нечаянно проговорившись и о настоящих корнях садов своей страны, и о том, почему они приходят в упадок. Просто потому, что армянским националистам удалось захватить чужие сады, но вот сделать их своими уже не получилось. И не получится.



И да, за такой "садовый разбой" далеко не детских масштабов, если вовремя не убраться из чужого сада, то велик риск получить кое-что посерьезнее, чем заряд соли в филейную часть.

Нурани, специально для Day.az

