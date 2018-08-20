"России Армения больше не нужна" - ИСТЕРИКА В АРМЯНСКИХ СМИ

Армянские СМИ продолжают биться в истерике из-за принятого несколькими днями ранее Азербайджаном, Россией, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном исторического решения по статусу Каспия. Политики, горе-эксперты - все пытаются либо сделать вид, что Армении это принесет, возможно, какую-то пользу (что само собой удивительно), либо в панике кричат "все пропало".

Так, например, Ваге Давтян, известный своими выкладками на тему армянской энергетики, даже умудрился дать местным СМИ интервью, где разглагольствовал о том, что Конвенция в первую очередь решает проблему региональной безопасности, которая выражается в том пункте документа, согласно которому только прикаспийские государства могут иметь флот на Каспийском море.

Но дальше у армянских аналитиков начинается страх: страх от того, что Россия отворачивается от Армении, выбирая форматы регионального сотрудничества, в которых есть Азербайджан.

"Что касается Армении, то Конвенция о статусе Каспийского моря напрямую не затрагивает интересы Армении, но косвенно она сопряжена с рядом рисков. Я разделю две основные угрозы: военно-политическую и экономическую. Очевидно, что Конвенция сокращает военно-политическое значение Армении, в первую очередь для России", - отметил Давтян.

"Россия, имея сильнейший флот в Каспийском регионе, одновременно укрепляя Сирию, получила возможность контролировать весь Каспийско-Черноморский регион и частично - Ближний Восток. В условиях этой конфигурации Армения вряд ли будет по-прежнему рассматриваться как "форпост"", - подчеркнул армянские эксперт.

Касаясь экономической опасности для Армении, Ваге Давтян отметил, что Каспийская конвенция - это система регулирующих механизмов, которая способна активизировать азербайджано-иранское и азербайджано-иранско-российское экономическое сотрудничество.

"Здесь мы можем обратиться к международному транспортному коридору "Север-Юг", который фактически будет обходить Армению и пройдет по ирано-азербайджанской железной дороге Казвин-Решт-Астара.

С другой стороны, уже ставится под вопрос строящийся электроэнергетический коридор Иран-Армения-Грузия-Россия, потому что с января 2018 года Баку, Тегеран и Россия организуют официальные консультации по проведению этого логистического маршрута через Азербайджан", - сказал он.

По его словам, на этом фоне заметно активизировалось азербайджанско-иранское сотрудничество в энергетическом секторею

"Как мы знаем, недавно Иран начал импортировать электроэнергию из Азербайджана, в то же время заявляя, что для предусмотренная для экспорта из Армении в Иран в рамках армяно-иранского бартерного контракта электроэнергия больше не требуется, и она будет экспортироваться в Грузию. Фактически, мы последовательно теряем очень важный для нас рынок. Конечно, все это было и без вышеупомянутой Конвенции, только этот документ создает дополнительные основания для усиления этих тенденций. В целом, Конвенция будет иметь некоторые политические производные, связанные с антиармянскими лобби в Каспийском регионе", заключил армянский эксперт.

Сабухи Иманов