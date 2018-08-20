Посол России в Азербайджане: Подписание конвенции о статусе Каспия является историческим событием

Подписание конвенции о статусе Каспийского моря является историческим событием. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, важнейшим фактором является то, что данную конвенцию подписали пять полностью независимых государств, которые в первую очередь учитывают свои собственные интересы.

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