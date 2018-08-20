Россия и Азербайджан подпишут крупный пакет документов

20 августа 2018 12:10

Между Россией и Азербайджаном планируется в ближайшее время подписание крупного пакета документов.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в пакет войдут элементы сотрудничества в экономических и гуманитарной сферах.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az