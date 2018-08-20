Россия и Азербайджан подпишут крупный пакет документов
20 августа 2018 12:10 774
Между Россией и Азербайджаном планируется в ближайшее время подписание крупного пакета документов.
Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в пакет войдут элементы сотрудничества в экономических и гуманитарной сферах.
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