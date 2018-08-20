Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны орденами и медалями

20 августа 2018 12:15

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана орденами "За службу Отечеству" 1-й, 2-й и 3-й степеней и медалями "За Отчизну", "За отвагу" и "За военные заслуги" по случаю 25-летия создания Особой службы государственной охраны и за отличие при выполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.

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