В Армении вновь высмеяли Пашиняна

Когда в июле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, вернувшись из Брюсселя, обобщая итоги своего визита, высказал недовольство по поводу того, что от лидеров Евросоюза слышал только комплименты, но не посулы об изменении политики ЕС в отношении Еревана, то для многих в этой стране стало ясно, что страной правят дилетанты.

Сразу же в ответ на неудовлетворенность армянского премьер-министра руководитель делегации Еврокомиссии в Армении Петр Свитальский просто заявил: "Что вы ждете от нас?", и в его риторическом вопросе многие обобщили как отношение Запада к Армении, так и их недоверие к будущему. Свитальский по сути тогда сказал: "Что это вы сделали, за что мы должны оплатить вам?".

"Мы хотим услышать от наших армянских коллег четкие идеи, в какой форме и как может помочь ЕС", - добавил посол, раскрыв несостоятельность представлений армянской стороны, когда они всего лишь требуют денег, не предлагая за это какой-либо реалистической программы или идеи.

Посол делегации ЕС сделал также прозрачный намек на то, что Пашиняна в Брюсселе приняли чересчур тепло, и он должен быть признателен за это. А если он чем-то остался недоволен, то должен был сказать об этом не по возвращении в Армению, а на месте, поскольку это и есть одно из предусловий искреннего партнерства.

Одним словом, тогда Свитальский дал дипломатическую пощечину Пашиняну, дав понять правительство неопытных дилетантов в отношениях с хищными структурами ЕС должно освоить их язык и поведение.

И вот теперь пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, комментируя выступление премьер-министра Никола Пашиняна на митинге 17 августа, сказал, что новая власть Армении строит международные отношения на уровне "тостов".

"Пашинян может заявить все что захочет, может говорить и о встречах и о телефонных разговорах, но главное не это. Главное результат, а результатом стала жесткая оценка МИД России и Лаврова политике новых властей Армении", - отметил Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул - РПА не обеспокоена будущим армяно-российских отношений, о чем было объявлено на митинге, а просто волнуется.



"Для волнения, как я уже отметил, есть причины. Думаю, что Пашинян волнуется еще больше, чем мы, так как он повторяет ошибку за ошибкой. Новая власть строит отношения с Россией на уровне "тостов", однако говоря тосты, международные отношения не строят, и как говорится: "В политике главное - не болтовня, а эффективность...",- отметил Эдуард Шармазанов.

Кстати, в Армении уже шутят, что самый большой противник Никола сегодня - не РПА, не олигархия и не его недоброжелатели. Самый большой враг премьер-министра Никола Пашиняна теперь - сделанные ранее призывы и обещания. В бытность свою оппозиционером и депутатом он говорил приятные толпе вещи, но как только стал носителем власти, осознал, что одних слов мало, нужно что-то делать.

Он может и понял, но дилентантизм -это такое человеческое свойство, что его просто так не вышибешь...

Сабухи Иманов