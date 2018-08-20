В особняке и офисе Роберта Кочаряна прошли обыски

Обыски в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года прошли в особняке и офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Специальной следственной службы. Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.

Когда именно были следственные действия, не уточнили, отметив лишь, что обыски были несколько дней назад. О результатах действия правоохранительных органов не сообщается, исходя из интересов следствия.

Напомним, второй президент в конце июля был арестован, а 13 августа решением Апелляционного суда выпущен на свободу. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Речь идет о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибли 10 человек.

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