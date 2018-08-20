Госпогранслужба Азербайджана завершила тактические учения - ФОТО

Завершились совместные тактические учения вооруженных формирований Государственной пограничной службы Азербайджана. Об этом говорится в понедельник в сообщении Госпогранслужбы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пограничные сторожевые корабли Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, оснащенные совершенным навигационным и радиотехническим оборудованием и современным вооружением, в ходе тактических боевых учений продемонстрировали высокую маневренность и боеспособность.

Поздравив личный состав с успешным завершением тактических боевых учений, отметив его высокую боевую готовность, начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, особо отметил, что большая честь выполнять задачи по надежной охране государственных границ в Каспийском море, обеспечивать безопасность добычи и транспортировки нефти и газа, под командованием Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева. Генерал-полковник дал поручения по усовершенствованию пограничной обороны в Каспийском море, дальнейшему усовершенствованию профессионализма личного состава, пожелал дальнейших успехов в служебно-боевой деятельности.

Пограничные сторожевые корабли Береговой охраны, беспилотные летательные аппараты и вертолеты Сил быстрого реагирования успешно осуществили боевые стрельбы из ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок по надводным, береговым и воздушным целям. Мастерски были выполнены задания по обнаружению и уничтожению беспилотных летальных аппаратов, поддерживающих диверсионные группы с воздуха, а также лагерей диверсионных групп. Все поставленные на учениях задачи были выполнены, личный состав продемонстрировал дисциплинированность, высокую боеготовность и профессионализм.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook