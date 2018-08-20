Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Джалилабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (143 км)-Машлыг-Муган-Союдлю-Кязымабад-Гейтепе-Привольное-Агдаш-Союгбулаг Джалилабадского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (143 км)-Машлыг-Муган-Союдлю-Кязымабад-Гейтепе-Привольное-Агдаш-Союгбулаг, соединяющей 15 населенных пунктов с населением в 42 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 13,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.