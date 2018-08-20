Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Индии

20 августа 2018 18:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Индия Раму Натху Koвинду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране.

B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии", - говорится в послании.

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