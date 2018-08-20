Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Индии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Индия Раму Натху Koвинду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране.

B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии", - говорится в послании.