Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Индии
20 августа 2018 18:59 201
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Индия Раму Натху Koвинду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране.
B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!