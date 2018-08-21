Охлократия в Армении: подвергнет ли Запад политической порке Никола Пашиняна?

После недавнего своего визита в Брюссель, где его вместо триумфа ждало фиаско, премьер-министр Армении Никол Пашинян выпустил уже не одну стрелу критики в адрес ЕС. Они не оправдали надежд Воваевича на золотой дождь инвестиций и прочей финансовой помощи в "новую Армению". Теперь, как мне кажется, впору ЕС хором и по отдельности, начать стрелять по этой стране стрелами критики.

Инициатором этого процесса вполне могла бы стать, к примеру, Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как известно, на этой неделе совершит турне по странам Южного Кавказа, посетив и Ереван. Так вот, жутко интересно было бы послушать мнение фрау Меркель касательно последних заявлений Никола Воваевича, по сути открыто оказывающего давление на суд, парламент, своих политических оппонентов.

Вон, собрал он людей в центре Еревана, дабы, как было анонсировано, отчитаться о ста днях своей работы в роли премьер-министра. Но анонс оказался не соответствующим реальному содержанию речей Воваевича. Вместо озвучивания цифр о том, сколько открыто новых рабочих мест в РА, насколько выросла зарплата граждан этой страны, какие вообще социально-экономические проблемы были решены, Никол начал обвинять своих предшественников.

По сути он сам себя выдал. Посвятив столь огромное количество времени в своей речи представителям прежней власти, он фактически указал на свой страх перед ними. Воваевич ведь так ловко все выстроил в собственном воображении. Даже заявил о готовности изменить Конститиуцию РА ради продления срока своего пребывания в кресле премьер-министра. Но всем этим планам могут помешать те, кого он ныне обвиняет во всех смертных грехах.

Вот и экс-президент РА Роберт Кочарян уже заявил о своем возвращении в большую политику. Да, сейчас его презирают, но нескончаемая череда провалов Пашияна способны кардинально изменить мнение рядовых армян о роли того или иного политика в деле спасения этого государства.

Понимая все это, Пашинян нервничает и совершает ошибки. Он, по сути, анонсирует расправу. Он заявляет, что дело 1 марта 2008 года полностью раскрыто. И добавляет, что "нет такого варианта, чтобы кто-то из главарей этого преступления избежал ответственности". Виновные в убийстве десяти человек 1 марта 2008 года будут наказаны.

"Все вы убийцами сядете. Я это уполномочен заявить от имени армянского народа, граждан Армении", - отметил Пашинян. Это так заголосил тот самый Пашинян, который ранее аккуратно пытался избежать ответов на вопросы журналистов о том, чем закончится суд над Робертом Кочаряном и иными обвиняемыми лицами, включая генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. По сути, Пашинян открыто игнорирует принцип презумпции невиновности и оказывает давление на суд, называя тех, чья вина еще не доказана, убийцами.

На все это уже отреагировал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. "Пашинян пригрозил судьям, оппонентам, грубо нарушил презумпцию невиновности, аннулировал государственные институты и провозгласил улицу единственным органом, выносящим решения, как новгородское вече в средневековье", - указал он. И напомнил Воваевичу, что тот уже не предводитель толпы, а власть.

"Вы несете ответственность за ситуацию в стране и не смейте угрожать депутатам и государственным институтам, судьям и другим гражданам, которые имеют иное мнение, не смейте попирать закон и государство", - указал Шармазанов. О том же говорится и в заявлении, распространенном членом исполнительного органа РПА Давидом Арутюняном.

"Все большую обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее время заявления из уст премьер-министра, в том числе и на вчерашнем митинге, которые по своей сущности являются подтекстовыми угрозами для судей, отклоняющихся от "ожидаемой линии". А ведь на уровне как Конституции, так и Судебного кодекса закреплен целый ряд основополагающих принципов и гарантий, которые призваны защищать судебную власть и ее носителей от подобного неправомерного воздействия", - говорилось в нем.

Как видим, слишком очевидной становится неспособность Пашиняна управлять не толпой митингующих, а государством. Воваевич, умышленно или по безграмотности, путает охлократию с демократией. Слишком явно и быстро проявились его диктаторские замашки. Слишком быстро стало ясно, что новый армянский "король" - голый. И теперь от ЕС и, шире, Запада зависит, как долго они позволят этому популисту прикрывать свои планы по сохранению власти фиговым листком рассуждений о "выборе народа". Кажется, фрау Меркель имеет прекрасную возможность первой начать процесс политической порки Пашиняна.

Акпер Гасанов