Южный газовый коридор как не только экономическая, но и геополитическая победа Азербайджана

Азербайджан уверенно расширяет географию поставок природного газа за рубеж и соответственно раз за разом подтверждает свой статус не только регионального, но и международного актора.

Недавнее решение Европейской комиссии устранило последнее препятствие к включению в список стран-импортеров азербайджанского газа Болгарию. Как сообщает Trend, после решения Европейской комиссии об освобождении проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB) от требований, касающихся доступа третьих сторон, тарифного регулирования и разделения собственности, 8 августа национальные регуляторы Греции и Болгарии приняли официальное решение об освобождении, говорится в сообщении Европейской комиссии. IGB - трубопровод, через который Болгария сможет получать газ, будет подключен к ТАР, по которому газ с месторождения "Шахдениз" будет поставляться на европейские рынки. Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа. TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Доставка азербайджанского газа будет осуществляться посредством Южно-Кавказского трубопровода, проходящего по территории Азербайджана и Грузии, Трансанатолийского газопровода (TANAP) на территории Грузии, Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP) на территории Греции, Албании и Италии.

"Решение об освобождении определяет рамки, в соответствии с которыми трубопровод IGB будет работать с начала коммерческой эксплуатации. Это решение предоставляет исключение из правил доступа третьих сторон к мощности, забронированной по итогам завершенного маркет-теста для резервирования мощности сроком на 25 лет. Кроме того, Европейская комиссия и национальные регулирующие органы одобрили также освобождение IGB от регулируемого тарифа на общую пропускную способность трубопровода, а также освобождение от разделения собственности на период в 25 лет", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в сложной международной обстановке, на фоне санкционного давления США на Россию и Иран, Азербайджан остается единственно разумной альтернативой в сфере диверсификации энергетического снабжения Европы природным газом и, соответственно, одним из гарантов ее энергетической безопасности.

Европейский союз еще в начале 2000-х годов озаботился вопросом диверсификации поставок газа на свой рынок и начал активные поиски потенциальных поставщиков. В те годы в качестве поставщика рассматривался Иран. Но последующее ужесточение санкций в отношении Тегерана привело к тому, что его пришлось исключить. Ирак и Туркменистан по техническим и иным причинам также вскоре выбыли из списка кандидатов. В итоге было принято решение одобрить проект трубопровода "Южный газовый коридор", по которому в ЕС будет поставляться пока что исключительно азербайджанский газ.

Собственно, российский гигант "Газпром" продолжает доминировать на европейском рынке. Однако в отличие от 90-х, "Газпром" уже не претендует на исключительную монополию и в этой сфере Москва не возражает против участия Баку. Естественно, азербайджанский газ нельзя рассматривать как абсолютную замену российскому на европейском рынке - объемы добычи несопоставимы. Однако, в качестве дополнительного источника поставок наша страна играет незаменимую роль в диверсификации энергоснабжения стран Евросоюза.

Отметим, что попытки президента США Дональда Трампа навязать европейцам взамен трубопроводного российского газа значительно более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) пока, что ограничиваются одними словопрениями, а с учетом немалых сроков и значительных затрат на строительство необходимой инфраструктуры вообще выглядят достаточно неубедительно. По сути, ни Европа не хочет покупать неоправданно дорогой американский продукт, ни США не имеют достаточных производственных мощностей и средств транспортировки, чтобы удовлетворить ее растущие аппетиты.

Известно, что За 2017 год ЕС "сжег" 510 миллиардов кубометров газа, а экспортный потенциал США составляет в лучшем случае 3-4% этого объема, и это без учета несравнимо более выгодных поставок в азиатские страны - на сегодняшний день основного покупателя американского сжиженного газа. Европейская комиссия по вопросам энергетики дает прогноз, что объем потребления газа будет расти в среднем на пять процентов ежегодно, и к 2030 году для обеспечения своей промышленности и жизнедеятельности ЕС будет требоваться уже порядка 700 миллиардов кубометров. Сегодня Россия поставляет в Европу более 200 миллиардов кубометров, то есть более трети от его потребностей. США, соответственно, менее одного процента. В такой ситуации поставки азербайджанского газа будут иметь жизненно важное значение для стран Евросоюза. Кстати, новые санкции США против Ирана не коснутся проекта "Южный газовый коридор" (несмотря на тот факт, что иранская компания NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".), сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США. То есть, азербайджанскому проекту нет ни политических, ни каких-либо иных препон, и в скором времени по завершении некоторых технических деталей, будет дан старт его реализации.

Очевидно, что помимо значительных экономических бенефиций, реализация проекта "Южный газовый коридор" принесет Азербайджану неоценимые дивиденды геополитического характера. По сути, Азербайджан, имеющий свои запасы природного газа, средства и трубопроводы для его транспортировки, входит в разряд надрегиональных политических игроков с соответствующими рычагами воздействия и равными по статусу влиятельными партнерами. И это - закономерный результат и показатель чрезвычайной эффективности политики Президента Ильхама Алиева.

Р. Рахибоглу