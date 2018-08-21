Армяне снова обстреляли позиции ВС Азербайджана
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 79 раз.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мезем Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.
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