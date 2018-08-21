Зять экс-премьера Армении уволен с высокого поста

Начальник Западного таможенного управления Комитета госдоходов Армении Владимир Тамразян - зять экс-премьера Армении Овика Абрамяна - освобожден от занимаемой должности, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Издание связывает увольнение с обысками, проведенными в его доме 17 августа. По сведениям газеты "Грапарак", в квартиру, расположенную недалеко от здания Армянского академического театра оперы и балета в центре Еревана, явилась оперативная группа в масках.

На место В.Тамразяна назначен Мелкон Агаджанян, который долгое время был заместителем начальника оперативно-розыскного управления Комитета государственных доходов Армении.

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