Зять экс-премьера Армении уволен с высокого поста
21 августа 2018 11:10 252
Начальник Западного таможенного управления Комитета госдоходов Армении Владимир Тамразян - зять экс-премьера Армении Овика Абрамяна - освобожден от занимаемой должности, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Издание связывает увольнение с обысками, проведенными в его доме 17 августа. По сведениям газеты "Грапарак", в квартиру, расположенную недалеко от здания Армянского академического театра оперы и балета в центре Еревана, явилась оперативная группа в масках.
На место В.Тамразяна назначен Мелкон Агаджанян, который долгое время был заместителем начальника оперативно-розыскного управления Комитета государственных доходов Армении.
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