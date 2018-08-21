Закир Гасанов: Благодаря уверенным шагам Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева уровень оборонной мощи Азербайджана вызывает гордость

Благодаря уверенным шагам, предпринимаемым Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, оборонная мощь Азербайджана достигла уровня, вызывающего гордость.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю праздника Гурбан, говорится во вторник в сообщении минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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