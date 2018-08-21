Закир Гасанов: Благодаря уверенным шагам Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева уровень оборонной мощи Азербайджана вызывает гордость
21 августа 2018 11:42 132
Благодаря уверенным шагам, предпринимаемым Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, оборонная мощь Азербайджана достигла уровня, вызывающего гордость.
Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю праздника Гурбан, говорится во вторник в сообщении минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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