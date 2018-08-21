Племянник Сержа Саргсяна объявлен в международный розыск
Нарек Саргсян, племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, объявлен в международный розыск. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявил глава полиции республики Валерий Осипян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нарек Саргсян объявлен в международный розыск. Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом для поимки [Нарека] Саргсяна", - подчеркнул глава ведомства.
Нарек Саргсян и его охранник были объявлены в розыск внутри Армении 5 июля по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые были обнаружены в ходе обыска в его квартире. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.
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