Племянник Сержа Саргсяна объявлен в международный розыск

Нарек Саргсян, племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, объявлен в международный розыск. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявил глава полиции республики Валерий Осипян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нарек Саргсян объявлен в международный розыск. Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом для поимки [Нарека] Саргсяна", - подчеркнул глава ведомства.

Нарек Саргсян и его охранник были объявлены в розыск внутри Армении 5 июля по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые были обнаружены в ходе обыска в его квартире. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.

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