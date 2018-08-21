Экс-министра обороны Армении Арутюняна объявили в международный розыск

Бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск по делу о разгоне акций протеста в 2008 году, сообщил во вторник журналистам начальник полиции республики Валерий Осипян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск, пока не по линии Интерпола", - сказал Осипян. Комментируя ремарку журналиста о том, что Арутюнян находится в России, глава полиции отметил, что правоохранительные органы знают об этом не больше СМИ.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В рамках этого дела обвинения были предъявлены Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян был объявлен в розыск внутри страны, Кочарян был арестован. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

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