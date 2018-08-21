Имя немецкого депутата еще в 2014 году было внесено в "черный список" - МИД Азербайджана

Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер в 2014 и 2016 годах совершил незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, и поэтому с того периода его имя внесено в список "нежелательных лиц". Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя сообщения в газете "Бильд" по поводу запрета на въезд немецкого депутата на территорию Азербайджана, передает Day.Az.

"В некоторых зарубежных СМИ отмечается, что будто бы его имя только сейчас внесено в данный список. Это неверная информация, так как имя Вайлера еще с 2014 года значится в списке "нежелательных лиц". Этот человек совершал незаконные визиты на территории Азербайджана, оккупированные вооруженными силами Армении", - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы подчеркнул, что необходимо уважать территориальную целостность, суверенитет, законы других стран, и в этом контексте незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана недопустимы.

Гаджиев добавил, что при этом Азербайджан занимает конструктивную позицию в данном вопросе, и если лица, которые не ведут деятельности непосредственно против Азербайджана, обратятся с письмами-извинениями и выразят уважение к территориальной целостности и законам Азербайджана, то может быть рассмотрено исключение их имен из списка "нежелательных лиц", и такой опыт уже имеется.

"Если данное лицо к нам обратится, мы можем рассмотреть этот случай, но пока такого рода обращений от него не поступало. Поэтому существует запрет на его въезд на территорию Азербайджана", - сказал глава пресс-службы МИД.