Туризм: мягкая сила экономики Азербайджана

Иностранным туристам, приехавшим с визитом в Иран, больше не будут ставить печати в паспорта на въезде в страну. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана. Таким образом иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии в стране и оградить гостей от нежелательных последствий санкций США. Логика такого необычного для ИРИ "волюнтаризма" вполне ясна - страна отчаянно нуждается в средствах.

Впрочем во многих странах мира, даже вполне успешных и стабильных, туроператоры всеми силами стараются привлечь гостей из за рубежа. Азербайджан, например, придает чрезвычайное значение развитию туристической индустрии. Древние исторические памятники, великолепные природные ландшафты, многочисленные объекты курортно-оздоровительного характера, несравненная кухня и традиционно дружелюбное к иностранцам местное население - все это в широком ассортименте предлагает туристам наша страна. Высокий уровень безопасности и политическая стабильность безусловно также играют немаловажную роль.

Как известно, Азербайджан всерьез занимается диверсификацией экономики, с тем, чтобы в перспективе окончательно ликвидировать нефтегазовую зависимость. В свете этой стратегии, туризм является одним из основных приоритетных направлений. На протяжении нескольких последних лет президент Ильхам Алиев подписал ряд соответствующих указов, и в том числе, Указ "Об утверждении стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики" и распоряжения под номером 2295 от 1 сентября 2016 года "О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджанской Республике", а также "О ряде мер по развитию туризма в стране" в мае этого года. Из года в год растет число отелей и туристических комплексов, идут комплексные работы по сертификации отелей и лицензированию туроператоров, курсы и тренинги для персонала, обустройство уже существующих объектов. Во главе угла стоит масштабная работа по пропаганде азербайджанской культуры и "продвижению" страны, в качестве привлекательного туристического направления. Результаты видны воочию.

В 2016 году число туристов выросло на 22 процента, а в 2017 году - на 20 процентов. А число туристов, приехавших в Азербайджан за четыре месяца этого года, увеличилось на 13 процентов. Сегодня с использованием режима ASAN Viza могут приехать туристы более чем из 90 стран. У нас 7 аэропортов, реализуются прекрасные инфраструктурные проекты. "В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма". Об этом в мае сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии очередного отеля в Баку.

По статистическим данным, в январе-июне 2018 года, 30,5 процента прибывших составили граждане России, 21,1 процента - Грузии, 11,1 процента - Ирана, 10,8 процента - Турции, 3,6 процента - ОАЭ, 2,1 процента - Ирака, два процентов - Украины, 18,7 процента - граждане других стран. Азербайджан прилагает большие усилия для освоения новых туристических направлений. В деле популяризации Азербайджана наряду с Министерством Культуры и Туризма Азербайджана, а с недавних пор, собственно Министерства Туризма, важную роль играют Ассоциация туризма Азербайджана и Государственное агентство по туризму Азербайджана. Туристический потенциал Азербайджана будет представлен на тематических выставках в Азии, сообщил на днях Trend председатель Ассоциации Нахид Багиров. В настоящее время Ассоциация совместно с Государственным агентством по туризму готовятся принять участия на двух выставках в Пакистане и Сингапуре.

Индустрия туризма в Азербайджане совершенствуется стремительно, причем помимо количественного прироста, наблюдаются качественные изменения. новшества, ранее не свойственные нашей стране. Наряду с пляжным и курортно-оздоровительным туризмом , корни которых уходят в советское прошлое, сегодня в Азербайджане развиваются новые для нас отрасли. Так, к примеру, в Гусарском районе успешно функционирует новый горнолыжный комплекс "Шахдаг", с фешенебельными отелями, построенными по европейским стандартам, горными трассами различного уровня сложности, современными подъемниками и прочими "наворотами", которые не часто встретишь даже на прославленных альпийских курортах.



Здесь, к примеру, можно заняться верховой ездой, покататься на квадроциклах, сыграть в пейнтбол или же попросту отдохнуть от городской суеты, окунуться в неповторимое очарование прекрасных горных пейзажей.



Собственно, Азербайджан предлагает отдых на любой вкус. Желающие насладиться теплым морем, как правило, отправляются в курортную зону Набрань на Худат-Яламинском взморье, где волны Каспия соседствуют с густыми, дышащими свежестью лесами, или на побережье Абшерона с его песчаными пляжами. Для любителей зимнего отдыха или спорта отлично подойдут Гусарский и Габалинский районы. Для увлекающихся лицензионной охотой, есть возможность замечательно провести время в Гызылагачском заповеднике, а заядлым рыболовам, к примеру - в Сальянах. Есть целительная нефть в Нафталане, минеральные источники в Масаллы и соляные пещеры в Нахчыване. Большим успехом пользуются винные и гастрономические туры, также нетипичные для нашей страны еще в недалеком прошлом.

Между тем, наряду с экономической выгодой, туризм в целом и в большей степени его въездная составляющая. имееют не столь очевидные, но крайне важные аспекты политического характера. Туризм является одним из видов "мягкой силы", который может и должен создать в глазах иностранцев объективный образ страны посещения. В нашем случае, туризм обладает большим потенциалом для создания позитивного образа нашей страны и народа, устранения пристрастного отношения, вызванного клеветническими инсинуациями армянского агитпропа или же банальным невежеством. По сути, иностранец, имевший ранее искаженное или весьма неопределенное понятие о нашей стране, меняет свое отношение, увидев своими глазами нормальных людей, их быт и культуру и об увиденном рассказывает дома, делится впечатлениями в соцсетях и блогах.



Такая туристическая "дипломатия", порой бывает эффективнее профессиональных роликов и шоу. Туризм вкупе с комплексом дипломатических, экономических, политических, военных, юридических и культурологических инструментов несилового воздействия способен влиять на умы и настроения в других странах, и соответственно, на позиции правительств этих стран в отношении Азербайджана. Результаты влияния мягкой силы практически не поддаются измерению, однако, можно с уверенностью полагать, что он присутствует всегда и в перспективе еще сыграет немаловажную роль в деле защиты национальных интересов нашей страны по различным направлениям внешней политики.

Р. Рахибоглу