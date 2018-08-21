Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Кехне Худат-Хазра Гусарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Кехне Худат-Хазра, соединяющей 21 населенный пункт с населением в двадцать две тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.