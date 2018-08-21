Пашинян выдумал несуществующий "мегапроект с Россией"? - ПОДРОБНОСТИ

Как же непросто иметь дела с Арменией. То все ставят с ног на голову, то вообще, такое скажут, что и в горячечном бреду не пригрезится. Но, никуда не денешься, Армения - не только сосед Азербайджана, но и оккупант, которого придется или принудить вернуть вероломно захваченные земли, или, попросту изгнать силой оружия наших доблестных военных.

Удивительно, но на днях новый глава правительства Армении Никол Пашинян, выступая на митинге в честь 100 дней своего премьерства сделал резонансное заявление, Он напомнил, что еще три месяца назад говорил, что армяно-российские отношения будут улучшаться и по этому поводу сказал, что после прохождения соответствующих процедур, будет объявлено о беспрецедентной армяно-российской гуманитарной инициативе. "Этот проект беспрецедентен для независимой Армении, это сотрудничество будет конкретным доказательством того, что мы идем к выходу наших отношений на новый уровень", - сказал Пашинян. Собственно, любой мало-мальски значимый проект, можно было бы считать "беспрецедентным" для "независимой Армении", с учетом того, что и в прошлом и прежние власти не раз анонсировали масштабные "прожекты", абсолютное большинство которых, так и не стартовало, а иные превратились в бесконечный долгострой. Однако, претенциозное заявление премьера о совместной с Россией масштабной инициативе, безусловно заинтриговало многих и в самой Армении, и за ее пределами.

Запредельная странность громкого обещания Пашиняна состоит прежде всего в том, что его отношения с Москвой с самого начала, как говорится. не задались. В бытность свою оппозиционером, Пашинян регулярно критиковал власти за вассальную покорность и слепое подчинение диктату Москвы. Став премьером он стать клясться и божиться в верности РФ, однако его "кокетство" с ЕС и НАТО, а также "наезды" на представителей прежней власти, безмерно лояльных российскому руководству, своих, что называется, " в доску", подтвердили худшие опасения Кремля. С чего бы в такой ситуации, Москве заморачиваться крупными и безусловно затратными делами с неверным вассалом? С другой стороны, можно конечно полагать, что таким образом российское руководство надеется купить преданность Пашиняна...но далее события стали развиваться по принципу старой азербайджанской поговорки: в доме невесты готовятся к свадьбе, а у жениха - об этом ни сном, ни духом.

Как сообщает regnum.ru, источники издания в МИД России отказались комментировать "беспрецедентный проект" Пашиняна "из-за отсутствия соответствующей информации". На вопрос, что же имеет в виду Пашинян, говоря "о предварительном прохождении соответствующих процедур" подготовки этого проекта, последовал ответ: "никто не знает, что это значит". При этом последовало уточнение: не исключено, что в аппарате правительства Пашиняна разрабатывается какая-то его собственная "российская инициатива". Что ж, такое наверное бывает...в Армении.

Популизм, как говорится, второе имя Никола Пашиняна. Именно безудержной демагогией, горлопанством и радикальными призывами , сумел он пленить сердца рядовых армян, поверивших в то, что он, не только искренне клянет ненавистные давно и всем коррумпированные власти, но и способен став во главе страны, сбросить опостылевшее ярмо унизительной зависимости от "старшего брата" России и повести их к лучшей и достойной жизни. Однако при неоспоримых способностях краснобая-манипулятора, как политик и государственный деятель Никол Пашинян ни талантами не блещет, ни материальных ресурсов не имеет. За три месяца с лишним во власти, он умудрился испортить отношения со спонсором и заступником Армении Москвой, а с Западом прибыльных отношений построить не сумел. Все его "реверансы" перед ЕС и НАТО, ни к чему успешному так и не привели. Евросоюз отказался выделить средства в том объеме на который рассчитывал незадачливый премьер, НАТО же, вопреки его ожиданиям на своем последнем саммите, еще раз подтвердил свою традиционную позицию - признание незыблемости территориальной целостности Азербайджана.

В противоположность, безусловно, Азербайджан, как говорится, "на коне". Выигрышное экономическое положение восточного соседа, его ровные конструктивные отношения с обеими сторонами противостояния "Запад-Россия", на принципах взаимного уважения и выгоды, не только вызывает комплекс неполноценности у армянских властей, но и представляет собой серьезный вызов, так как рядом с самодостаточным и влиятельным государством Азербайджан, Армения выглядит невероятно жалко. Именно равноудаленная и взвешенная внешняя политика Баку сделала возможным, теоретически невозможное, с ним сотрудничать хотят и Москва и Брюссель и Вашингтон. Одно то, что неистовый президент США, невзирая на участие иранской компании, оградил трубопроводный проект Азербайджана по поставкам газа в Европу от санкций введенных им против ИРИ, безусловно, дорогого стоит. Аналогичную позицию занимает и Москва. На первой пресс-конференции нового Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова 20 августа в Баку, дипломат заявил, что именно тесные и дружественные контакты между президентами России и Азербайджана задают тон всему многообразному и разностороннему сотрудничеству между двумя странами. Рассуждая о том, могут ли санкции против России и ухудшение отношений Москвы с Вашингтоном сказаться на Азербайджане, а также может ли Баку оказаться перед выбором - Россия или Запад, посол сказал: "Может быть, такой подход встречается у других зарубежных партнеров, но полагаю, что Россия и Азербайджан суверенные, устойчивые, стабильные, независимые государства, которые сами в состоянии определить круг своих друзей на международной арене", "Я не думаю, что какое-то влияние на Азербайджан может оказаться настолько сильным, чтобы страна не поступала так, как она поступает всегда, в соответствии со своим суверенитетом", - подчеркнул дипломат. При этом он добавил что, хотя он и не вправе давать оценки политике Азербайджана, но считает, что Азербайджан - друг России, и что это полностью суверенное государство".

Естественно, традиционно уповающий на дружбу и заступничество России армянский народ с душевной болью слушает такие "убийственные" слова российского дипломата самого высоко ранга, и более чем логично, обвиняет в этом власти. На фоне "стабильно" тяжелого положения экономики и не ко времени проводимых болезненных реформ, в народе зреет гнев уже против новой власти, в коррупции пока незамеченной, но тем не менее, ничего дельного продемонстрировать пока так и не сумевшей.

Итак, Пашинян находится в жесточайшем цейтноте. Ему необходимо провести парламентские выборы, как можно раньше, пока воодушевление и пыл победивших революционеров не выдохся совсем. Однако и здесь его ожидает замкнутый круг. Чтобы попытаться получить большинство в парламенте, необходимы выборы, но чтобы провести их без риска лишиться высокого поста, нужны поправки в Конституции, принять которые должен тот самый парламент, где все решает враждебное большинство. Так вот откуда странная идея "беспрецедентной инициативы"?! Среди такого сонма нерешаемых проблем немудрено ведь и чувства реальности лишиться. Кто знает? Одно пока что очевидно: никто логического объяснения сей загадки так и не сподобился найти.

Сабухи Иманов