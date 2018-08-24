Жена Кочаряна поможет мужу во второй раз захватить власть в Армении? - ПОДРОБНОСТИ

Прочтение новостей из Армении давно уже заменяет журналистам и экспертам просмотр выступлений юмористов и писателей-сатириков. Что ни день, то приходят из РА сообщения, доказывающие, что дна у ямы, в которую провалилась эта страна по собственной вине и с радостным гоготанием, просто не существует. Очередной такой "сюрприз" пришел в виде сообщения ереванских СМИ о том, что все члены семьи второго президента Армении Роберта Кочаряна подключились к делу по формированию команды.

"Нам рассказали, что еще в дни ареста Кочаряна супруга экс-президента лично связалась с бывшими соратниками мужа и почти вынудила оказать поддержку. В том числе побеседовала и с Гагиком Царукяном, но, по некоторым сведениям, последний остался глух к этим призывам, а вместо этого потребовал у правительства гарантий - адекватного отношения взамен на свой нейтралитет. Кстати, а сыновья Кочаряна, по некоторым сведениям, "подчищают" бизнес-документацию - в преддверии возвращения отца в политику", - отмечается в сообщении.

В этом сообщении смешно все. Начну с того, что жена Кочаряна доселе не была замечена в каких-либо активных политических и околополитических действиях. В отличие от жены Сержа Саргсяна, кстати. Рита Саргсян всегда любила изображать из себя даму сведущую во всем и даже в политике. Например, в фильме "Замужем за президентом", который был в свое время показан по российскому телевидению, она назвала себя дамой "взрывоопасной", попутно поведав о влиянии блинчиков собственного приготовления на внутреннюю и внешнюю политику РА, реализуемую Азатовичем.

Сейчас они оба молчат - Сержик и Рита. На первый план выполз Робик. И не просто выполз, а с явным намерением побороться за власть в Армении. Надо признать, что помог ему в этом именно Никол Пашинян и его окружение, сплошь состоящее из дилетантов и горлопанов. Вся эта история с арестом-освобождением Кочаряна только укоренила экспертов в мысли о том, что потолок Воваевича - вещать на митингах. Страной править он не готов, хотя и хочет делать это максимально долго.

Собственно, на это и рассчитывает Кочарян. Потому он, как видим, вернулся в большую политику не один, а прихватив с собой супругу в качестве "серого кардинала". И названивает она теперь, как выясняется, всем подряд. Дошла очередь и до "Тупого Гаго". Именно таков не литературный псевдоним, а воровское погоняло лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

И тот факт, что носителя такой биографии, интеллекта и нецензурного выражения лица считают в РА "ключевым фактором" во внутриполитическом противостоянии, как нельзя более конкретно показывает ее истинное состояние. Осталось только криминального авторитета Робсона не только вернуть на должность советника главы МИД РА, но и возвысить до министра в правительстве Пашиняна и все - дело будет сделано, "реформы" завершены.

А пока этого не произошло, остается только напомнить, что Царукян сказочно обогатился именно в период президентства Кочаряна. Он и потом был его "кошельком" и "решалой". Чем, кстати, сильно раздражал Сержика Саргсяна, который периодически "опускал" Гагика Коляевича. А еще, Царукян не раз посылал своих бандитов для устранения политических оппонентов Кочаряна и Саргсяна. Армянские СМИ многократно писали о том, что костоломы Коляевича активно избивали тех, кто посмел опротестовать итоги президентских выборов 2008 года.

То есть, у Царукяна есть боевые отряды, а также есть огромные капиталы. Но он не хочет использовать это во благо своей бывшей "крыши". Потому, что жаждет уютно устроиться под новой. Лидер "Процветающей Армении" жаждет и дальше процветать сам в бедной и бесперспективной стране. И надежды на это он связывает с Пашиняном. Проще говоря, Коляевич жаждет любви Воваевича. Потому отвергает Седраковича и его жену. Удастся ли ему добиться желаемого, получит ли Царукян индульгенцию, совершит ли Кочарян свое триумфальное возвращение в политику - все это не более, чем новые серии комичной истории "новой Армении". Ни на что иное там попросту не способны.

А по большому счету, хоть ты Седракович, хоть ты Азатыч или Воваевич, а дела страны не пойдут, независимо от нахальства жен и прочих родственников. Какой бы не была команда и какие бы "влиятельные" лица в нее не входили, пришедшей к власти в Армении будет будет руководить черной дырой, называющейся государством. А реально выиграет только тот, кто сумеет добиться мира, освободив оккупированные земли Азербайдажна, и наладить отношения с соседями. Пока же таковых среди вышеуказанных деятелей не наблюдается.

Акпер Гасанов