В армянской армии преобладают солдаты с проблемами с психикой - аналитик

В армянской армии преобладают солдаты с проблемами с психикой, сказал в среду Trend аналитик-обозреватель Эхтирам Ашырлы, комментируя ситуацию с уклонением от военной службы армянских военнослужащих, передает Day.Az.

Ашырлы отметил, что Центральная военная больница минобороны Армении сообщила 18 августа, что четыре солдата прошли длительное лечение в больнице, но полностью здоровье не поправили, не пройдя последний курс лечения, и отказались от прохождения службы. "Согласно сообщению минобороны Армении, замминистра обороны Габриэль Балаян, начальник отдела военной полиции министерства полковник Александр Аветисян и другие официальные лица посетили больницу для прояснения вопроса. В результате проведенной ими разъяснительной работы военнослужащие Хованиссян и А.Авоян согласились вернуться в воинскую часть и продолжить службу, Киракосян и Гукасян были переведены в N-скую воинскую часть. Несмотря на это, в связи с солдатами, которые не хотели возвращаться в воинскую часть, было возбуждено уголовное дело и проводится расследование", - сказал аналитик.

По его словам, после смены руководства минобороны страны-оккупанта (после прихода Давида Тонояна) еще больше участились случаи уклонения от военной службы, а также дезертирства. Это опровергает заявления Тонояна об удовлетворительной психологической подготовке солдат армянской армии. "Уклонение граждан и военнослужащих армянской армии от службы вовсе не случайно. Главной причиной этого является распространение в армянской армии случаев агрессии, насилия и гомосексуализма. В армянской армии преобладают солдаты с проблемами с психикой. Скоро армянская армия будет функционировать в качестве психоневрологического диспансера, а Давид Тоноян будет заниматься выдачей "справок о психическом расстройстве" для военнослужащих с проблемами с психикой", - добавил Ашырлы.