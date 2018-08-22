Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России
22 августа 2018 16:09 163
В России проводятся международная военно-техническая выставка "ARMY-2018" и конференция на тему "Неделя национальной безопасности", говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов.
Мероприятия продлятся до 26 августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 августа 22:00 1 599
Туризм: мягкая сила экономики Азербайджана
21 августа 21:45 2 172
Пашинян выдумал несуществующий "мегапроект с Россией"? - ПОДРОБНОСТИ
21 августа 21:19 1 082