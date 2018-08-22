Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России

В России проводятся международная военно-техническая выставка "ARMY-2018" и конференция на тему "Неделя национальной безопасности", говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов.

Мероприятия продлятся до 26 августа.