Как Беларусь Армению до истерики довела - ПОДРОБНОСТИ

Скандал вокруг военных поставок из Беларуси в Азербайджан продолжает набирать обороты.

Поводом для всплеска истерии в Армении в июне этого года послужила новость о принятии на вооружение нашими ВС ракетного комплекса "Полонез" белорусского производства, которые, по данным СМИ, вполне сопоставимы по своим тактико-техническим параметрам с ОТРК "Искандер", переданными ранее Россией Армении.

На днях послу Беларуси в Армении пришлось отвечать на беспардонные вопросы армянского журналиста. Впрочем Дмитрий Назарук, не нарушая дипломатического этикета, тем не менее сумел посадить наглеца на место. Отвечая на вопросы газеты "Аравот", посол сказал: "Я не буду обсуждать вопрос относительно продажи оружия, поскольку в достаточной степени не владею информацией. Вопрос продажи оружия - это та тема, которая регулируется Советом безопасности ООН и международными правовыми актами. Если Беларусь, как участница этих процессов, нарушила что-либо, то вы скажите нам, какой пункт договора". Назарук далее весьма остроумно отбрил собеседника по поводу его алогичной сентенции, насколько Беларусь, в соответствии с принципами ОДКБ, способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе, продавая оружие Азербайджану. "Вы также являетесь членом ОДКБ и у вас также есть возможность совершать те или иные действия, не скажу, какие именно и не буду комментировать", - сказал дипломат", - видимо, прозрачно намекая на факт военной агрессии со стороны Армении против нашей страны. "Относитесь к этим вопросам взвешенно, скажите, какой пункт, конкретно какого договора мы нарушили, не выполнили своих обязательств, тогда будет конструктивное взаимодействие, а не эмоциональное", - цитирует Назарука газета "Аравот".

Напомним, что в самом начале скандала МИД Армении в траурном тоне отреагировал на решение белорусских властей продать ракеты Азербайджану. Замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян тогда заявил, что этот вопрос будет подниматься "в соответствующем порядке". Известие о поставках белорусских РСЗО Азербайджану вызвало вначале шок и трепет, который быстро сменился заполошными причитаниеми вперемешку с грозными заявлениями по поводу неправомочности такого шага со стороны Минска как союзника Еревана по ОДКБ, а также - прямой угрозы физическому существованию страны, по причине того, что столь мощное оружие попало в руки "агрессивного" соседа. "Аравот" со ссылкой на "Айкакан жаманак" вышла тогда с паническим заголовком: "Если Баку приобретет "Полонез", Армения должна нанести удар первой".

Что ж, Еревану есть чего опасаться. Конечно, спекуляции на тему гибельной для Армении ракетной атаки со стороны Азербайджана - полнейшая чушь. Азербайджан никогда не обстреливал и не будет обстреливать мирное население, невзирая на состояние войны, а тем более в ходе политического процесса урегулирования. Конечно, в случае масштабных военных действий "Полонезы" лишними не будут, а пока что - эффективно нивелируют угрозу применения российских "Искандеров" армянскими ВС. По данным СМИ, "Полонезы" с высокой точностью способны поразить различные групповые или точечные цели, включая живую силу и технику, а также долговременные укрепления противника. Мощные ракеты калибра 300 мм имеют дальность полета 280-300 километров, они оснащены комбинированной системой корректировки курса на основе инерциальной и спутниковой навигационных систем. При этом круговое вероятное отклонение ракет не превышает 30 м. Однако, Армению серьезно тревожит и другой момент: в отличие от "их" "Искандеров", подконтрольных российским военным, белорусские РСЗО в полном распоряжении Азербайджана. В июне депутат фракции РПА Мигран Акопян, комментируя позицию Армении относительно поставок белорусского оружия Азербайджану, сказал Tert.am: "Беларусь - не то государство, которое может продать оружие Азербайджану, а затем контролировать его применение...Для Армении это создает не маленькую, а конкретную, прямую угрозу".

По мнению специалистов, "Полонез", хоть и не полный аналог российских "Искандеров", вполне сопоставимое грозное ракетное оружие. Белорусские РСЗО, незначительно уступая российским ОТРК по некоторым, далеко не критичным в данном случае параметрам, имеют даже ряд преимуществ, по сравнению с последним. В частности, "Полонезы" обладают лучшей проходимостью в гористых районах, что немаловажно с точки зрения ландшафта местности вероятного применения.

В качестве фактора сдерживания и политического давления на Ереван и Ханкенди "Полонезы", безусловно, - крайне важное приобретение для Баку. Речь идет о том, что если после поставок "Искандеров" в армянской столице уже праздновали победу, утверждая, что Карабаха нам теперь не видать, как своих ушей, то неожиданное известие о наличии у наших военных не менее эффективного ракетного оружия резко охладило горячность паркетных вояк. Можно с высокой долей уверенности полагать, что на переговорах по карабахскому урегулированию "Полонез" еще "выстрелит".

Впрочем, "Полонезы" также, не в последнюю очередь, - блестящий внешнеполитический успех Азербайджана. Ведь армянское руководство всячески пыталось воспрепятствовать этой сделке на разных уровнях, надеясь вынудить Беларусь отказаться от продажи ракетных комплексов нашей стране. Тщетность этих усилий - еще один яркий показатель высокого авторитета нашего государства на международной арене и в частности в отношениях с Беларусью. Азербайджан и Беларусь проявили принципиальность, смогли устоять перед внешними силами, блестяще продемонстрировав волю и способность ставить двусторонние отношения и свои национальные интересы превыше всего.

Менее очевидный факт из той же "истории" - незримое "добро" Пекина. Ведь, ракетные снаряды комплекса "Полонез" на самом деле китайского происхождения - клон самой успешной ракетной новинки военной промышленности Поднебесной A200. Она разработана компанией CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology) китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Китайские A200 создавались для использования в качестве оружия современных реактивных систем залпового огня и являются прообразом снарядов РСЗО "Полонез". Естественно, сделка по покупке белорусского ракетного комплекса Азербайджаном никак не могла обойтись без "благословения" из Китая. А что остается Армении? Только истерики по поводу успехов Азербайджана и страх. Страх того, что блеф и пропагандистские статьи от "Полонезов" не спасут.

Сабухи Иманов