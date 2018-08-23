Зачем Меркель едет в Баку?

Предстоящий на этой неделе визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Баку, в первую очередь, нацелен на достижение определенных договоренностей по энергетическим проектам, реализуемым Азербайджаном.

Такое мнение высказал Trend президент Ближневосточного клуба национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", известный российский эксперт Мурад Садыгзаде, передает Day.Az.

Напомним, что визит немецкого канцлера в Баку ожидается 25 августа. Это первый визит канцлера Германии в регион Южного Кавказа, который начинается 23 августа с Грузии.

По словам политолога, на сегодняшний день ситуация в международных отношениях меняется столь стремительно, что становится невозможным спрогнозировать безошибочный ход процессов даже на ближайший месяц.

"Но всегда имеются основные тренды, которые проходят зачастую невидимой линией поверх всех точечных событий. Визит 25 августа вписывается в несколько таких политических линий, которые могут изменить ландшафт, как региональной, так и глобальной повестки", - сказал Садыгзаде.

По словам политолога, Германия и другие члены ЕС проявляют активность, пытаясь диверсифицировать направленные в Европу маршруты и источники поставок энергоресурсов для того, чтобы обеспечить национальную безопасность и не быть зависимыми от какого-либо одного поставщика. Поэтому будут обсуждаться возможности приобретения энергоресурсов посредством новых газовых коридоров Азербайджана, отметил политолог.

"Полагаю, все это ожидается на фоне недавнего визита президента России Владимира Путина в Берлин, в ходе которого обсуждался проект "Северный поток - 2", - сказал российский эксперт.

По оценкам эксперта, учитывая заинтересованность стран ЕС в обеспечении устойчивого развития своих экономик, для Азербайджана может начаться новая эпоха "Контракта века", которая позволит увеличить экономическую мощь и обеспечить устойчивый рост.

Напомним, что в настоящее время Азербайджан совместно с партнерами реализуют проект "Южного газового коридора", призванного доставить азербайджанский газ с месторождения "Шах Дениз" на европейские рынки. 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор". Газ будет поставляться через Трансанатолийский трубопровод (TANAP) в Турцию (около шести миллиардов кубометров в год), а далее через Трансадриатический (TAP) в Европу (10 миллиардов кубометров). После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

"Даже в случае, если вопросы энергетики будут вынесены на первый план, это ни в коем случае не снижает важности других, совместных с Германией экономических проектов, в особенности для Баку, который стремится увеличить доходы от ненефтяного сектора. Полагаю, что будет затронута тема транспортных коридоров, которые будут проходить через территорию Азербайджана и соединять Восток с Западом. Для немецкой продукции при удачном раскладе упростится доступ на рынки государств Персидского залива и Азии", - сказал политолог.

Среди политических тем переговоров, продолжил эксперт, состоится сверка часов между Баку и Берлином, относительно вопросов безопасности в регионе, а также ситуации вокруг Иранской ядерной программы.

"Причем за этим вопросом будут следить активно не только в кругах политического истеблишмента двух стран, но и в Вашингтоне. Думаю, здесь как раз примечателен тот факт, что США столкнулись с неким разрывом шаблона, когда союзники не поддержали новые санкции против Ирана", - сказал эксперт.

По его словам, если Баку подтвердит свою приверженность к продолжению полноценного взаимодействия с Тегераном, то у Азербайджана и Германии будет ещё одна точка сопряжения интересов.

"Считаю, что предстоящий визит Ангелы Меркель даст новый импульс развитию двусторонних отношений между Баку и Берлином, а также послужит позитивным шагом в укреплении отношений РФ с ЕС", - заявил Садыгзаде.

Далее он отметил, что переговоры не обойдут стороной и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Германия, будучи одним из лидирующих государств ЕС, всегда открыто декларировала свою приверженность нормам международного права, и поддерживала территориальную целостность Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования. Берлин осознаёт, что сложившийся статус-кво не устраивают Баку, так как более 20 процентов азербайджанских земель до сих пор находятся под оккупацией", - сказал политолог, добавив, что Берлин будет высказываться за исключительно мирное урегулирование конфликта и, возможно, постарается повлиять на новые власти в Ереване.

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