Премьер Армении посмеялся над безработными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook сделал запись, в которой, в частности, говорится:

"Важный отклик на вчерашний прямой эфир: все больше и больше работодателей утверждают, что нуждаются в квалифицированных кадрах и уже на протяжении долгого времени не могут найти.

В Армении есть рабочие места, но, к сожалению, наша образовательная система и система самообразования не адаптированы к требованиям рынка труда.

Это проблема, которой должно заниматься правительство. Но также каждый человек, который ищет работу, должен работать над собой.

Извините, что говорю так. Я, к примеру, каждый день работаю над собой:)", - цитирует милую болтовню премьер-министра Panorama.am.

А тем временем Первому Информационному стало известно, что с 1 сентября "Русал Арменал" начнет массовые сокращения. Руководство завода объявило, что из-за санкций США объемы экспорта и доходы сократились. Сотрудники завода встревожены - многие из них с сентября останутся без работы.

Отметим, что ЗАО "Русал Арменал" является единственной компанией, производящей алюминиевую фольгу в регионах Кавказа и Центральной Азии, продукция которой экспортируется в Соединенные Штаты. 70% армянского экспорта в США составляет алюминиевая фольга, произведенная компанией "Русал Арменал". В 2017 году экспорт фольги США составил 47,2 млн. долларов.

Если следовать инструкции Пашиняна, то сотням сотрудников компании, которые через неделю пополнят многотысячные ряды армянских безработных, уже стоит начать работать над собой.

Султан Керим