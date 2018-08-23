Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Исландии, Вьетнама и Бенина - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

23 августа 2018 17:02

17:02

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

----------
16:47

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия Берглинд Асгейрсдоттир.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

ХХХ

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az