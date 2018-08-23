Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Исландии, Вьетнама и Бенина - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
17:02
23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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16:47
23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия Берглинд Асгейрсдоттир.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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ХХХ
23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.
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