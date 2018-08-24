Пашинян резко сократил зарплаты офицерам и госслужащим

24 августа 2018 10:53

Власти Армении решили урегулировать проблему финансирования государственных учреждений не путем сокращения штата, а с помощью снижения зарплат госслужащих. Об этом пишет газета "Иравунк" ("Право"), передает Day.Az.

По сведениям газеты, уменьшение размера заработной платы может достигнуть 40%.

"Отметим, что урезаны также заработные платы офицеров армии", - пишет издание. Размер зарплаты армейских офицеров доведен до оклада госслужащих.

Некоторые эксперты отмечают, что подобная мера связана с финансовыми проблемами, с которыми сталкивается новое правительство страны.

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