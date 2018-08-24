Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса в Баку

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса, заложенного на территории, охватывающей улицы Юсифа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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