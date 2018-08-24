Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса в Баку

24 августа 2018 10:50

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса, заложенного на территории, охватывающей улицы Юсифа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az