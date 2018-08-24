Очередной "европейский" скандал в Армении - ФОТО

В Армении разгорается скандал вокруг непонятной ситуации, сложившейся в детской лагере "Асмик". На днях в соцсетях появились фото отдыхающих в лагере мальчиков, одетых в женские наряды и с косметикой на лице. Мальчишки позируют перед камерой и во всю кривляются, подражая своим сверстницам.

Возможно, это была просто шутка, но ситуация в Армении сегодня такова, что вульгарное фото вызвало настоящий взрыв, и мальчики в женских купальниках по популярности и обсуждаемости обошли самого премьера Пашиняна. Их родители, да и сами герои скандала в ужасе, вожатые изо всех сил оправдываются, подключился даже обмудсман.

"Вот будь у меня сын, и я бы узнала, что в лагере ему пытаются навязать женскую одежду и научить женским манерам, красят его губы помадой и надевают лифчик, даже если это театральная постановка, я бы тех, у кого это идея возникла - закопала заживо! Вообще с катушек съехали??? Вы понимаете, что из 10-ти детей двум - это понравится, и что все эти ЛГБТ повадки начинаются именно с детства!?!! Что за бред вообще?? Почему раньше такого не было в Армении? У меня сейчас такое впечатление, что кому-то конкретно дано задание уничтожить нашу страну изнутри! Теперь вот взялись за детей...м-да...", - написала одна из пользовательниц Фейсбук.

Как пишет издание "Еркрамас", если не считать прошлых поползновений, например, с установкой в центре Еревана баннеров с однополыми парами, то за этот год только в течение месяца это уже не первое "приключение" представителей европейских ценностей и свобод. В частности, после спровоцированного представителями секс-меньшинств шума в селе Шурнух Сюникского марза следующим было нападение на отдел Полиции. Теперь драматургия в детском лагере. А следом предполагается провести впервые в Армении осенью нынешнего года Форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии. Так что все перечисленные попытки можно считать ничем иным, как провокацией. В том, что это была действительно спланированная провокация - сомневаться не приходится, отмечает армянское издание.

Аппарат омбудсмана Армении тоже изучает вопрос распространения фотографий и видеозаписи из лагеря "Асмик".

Султан Керим