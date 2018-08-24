Армянская церковь снова судится с Грузией

Грузинская епархия Армянской Апостольской Церкви затевает очередной судебный процесс с Грузией.

На этот раз объектом иска стала мэрия Тбилиси. Причиной, как пишет Rusarminfo, послужило начало строительных работ у армянской церкви Сурб Ншан. Епархия жалуется, что церковь находится в аварийном состоянии, и строительство на прилегающей территории может нанести ей ущерб. Армянское издание также утверждает, что жалобу ААЦ поддержали и местные жители.

Напомним, что ААЦ уже судится с Грузинской православной церковью по поводу принадлежности храма, расположенного в центре Тбилиси на улице Агмашенебели, 38. По мнению ААЦ, грузинские власти "поторопились" передать храм ГПЦ.

Отметим также, что, по сообщениям грузинских СМИ, "руководитель Грузинской епархии Армянской церкви, епископ Вазген Мирзаханянц выразил надежду, что среди тех 442-х церквей, которые армяне воспринимают как свои, им передадут 56 монастырей. Среди них - расположенные в Тбилиси две грузинские церкви, в свое время захваченные армянами, переделанные на монофизитский лад и названные "Норашеном" и "Сурб Ншаном"".

Зульфугар Ибрагимов