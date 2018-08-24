Визит Ангелы Меркель в Азербайджан способствует еще большему развитию отношений между двумя странами - эксперт

Ожидаемый визит канцлера Германии Ангелы Меркель отличается рядом важных моментов.

Об этом в пятницу сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

По словам эксперта, принимая во внимание, что Германия является одной из стран-лидеров Европейского союза (ЕС), можно прийти к такому выводу, что готовностью к еще более тесному сотрудничеству с Азербайджаном Ангела Меркель выражает интересы, как Германии, так и ЕС.

"Сотрудничество между Германией и Азербайджаном, в том числе налаживание международных связей с Европой, может опираться на ряд исторических аспектов. Еще в самом начале, в период руководства нашей страной великим лидером Гейдаром Алиевым в этом направлении были предприняты кардинальные шаги. Наглядным примером чему могут служить подписанные в различные годы соглашения "О финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия", "О поощрении и охране инвестиций", "О культурном сотрудничестве", "Об авиаперевозках", "О финансовом сотрудничестве по проекту "Скорая помощь - Бакинский аэропорт", "О создании фонда исследований и специалистов" и другие межправительственные документы. Сегодня эта политика сотрудничества и партнерства успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Гулиев.

По словам эксперта, в целом, Германия, как надежный партнер Азербайджана в Европе, является одной из стран, которая с каждым годом развивает свои отношения со страной.

Гулиев отметил, в настоящий момент торговый оборот между двумя странами составляет около трех миллиардов евро. Гулиев также сказал, что новые немецкие компании также не скрывали свой постоянный интерес к участию в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане.

Гулиев добавил, что Германия обладает решающим правом голоса в международных и региональных организациях, а также в финансовых структурах, и политический "вес" этой страны в Европе всегда давал знать о себе.

"Без согласия правительства Германии не могут быть внесены какие-либо изменения по деятельности таких международных организаций, как ЕС, Совет Европы, НАТО и ОБСЕ. Если официальный Баку предпринимает конкретные шаги для успешного осуществления сотрудничества с официальным Берлином, значит, это сотрудничество обязательно воздействует на Европу. Не зря визиты Президента Ильхама Алиева в различные периоды времени в Федеративную Республику Германия обеспечили и продолжают обеспечивать вступление в активную фазу непосредственного двустороннего сотрудничества", - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что Германия неоднократно предлагала свою помощь в качестве посредника в процессе переговоров по урегулированию нагорно-карбахского конфликта, и Баку, безусловно, поддерживал эти предложения.

"К сожалению, в процессе переговоров нет продвижения, и естественно, что, предлагая свою помощь в вопросе посредничества и демонстрируя свое намерение выступить страной-инициатором в этом направлении, Германия еще раз подтверждает, что является сторонником мира и спокойствия, безопасности в регионе Южного Кавказа. Если рассматривать визит канцлера Германии с этой точки зрения, нельзя исключать, что визит Меркель в регион внесет важный вклад в решение конфликта", - добавил Гулиев.