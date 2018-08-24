Ангела Меркель сделала заявление по урегулированию карабахского конфликта

Германия готова способствовать созданию благоприятной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта атмосферы.

Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Канцлер напомнила, что Германия является членом МГ ОБСЕ.

"Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом", - подчеркнула Меркель.

По ее словам, без переговоров конфликт не решить, и необходимо приложить все усилия для урегулирования конфликта.