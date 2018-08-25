Состоялась встреча Президента Азербайджана и Канцлера Германии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

10:46

25 августа по завершении церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии выступили на встрече.

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10:35

25 августа состоялась церемония официальной встречи Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, прибывшей с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Федерального канцлера Германии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель.

Начальник почетного караула отдал рапорт Федеральному канцлеру Германии.

Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель обошли строй почетного караула.

Федеральный канцлер Германии поприветствовала азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Германия и Азербайджанской

Республики.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Федеральному канцлеру Ангеле Меркель, члены делегации Федеративной Республики Германия- Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии сфотографировались для официального фото.

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10:21

25 августа Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.