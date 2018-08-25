Пашинян отобрал у президента BMW, чтобы прокатить Меркель

Канцлера Германии Ангелу Меркель накануне встретили на бронированном BMW 750, который обслуживает президента Армена Саркисяна.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".

"После того, как он стал президентом Армении Служба государственной охраны выделила ему этот BMW в качестве служебной машины.

Дело в том, что в государственном автопарке существует нехватка бронированных машин, и для того, чтобы встретиться с Меркель в соответствии с требованиями протокола, вынуждены были забрать ее на один день у Саркисяна.

Вчера Армен Саркисян передвигался на своем внедорожнике Cadillac Escalade для личного пользования. Его машину припарковали рядом с обслуживающим Меркель BMW.

Нам стало известно, что после отъезда Меркель машину вернут владельцу", - пишет газета.