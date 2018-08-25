Премьер Грузии посетит Азербайджан

25 августа 2018 11:13

На 30 августа запланирован визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Государственную канцелярию Грузии, в рамках двухдневного визита глава правительства Грузии проведет в Баку ряд встреч высокого уровня, передает Day.Az.

На этих встречах будет обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, происходящие в мире и регионе процессы, перспективы развития глобальных энергетических и структурных проектов.

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