Премьер Грузии посетит Азербайджан
25 августа 2018 11:13 165
На 30 августа запланирован визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Азербайджана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Государственную канцелярию Грузии, в рамках двухдневного визита глава правительства Грузии проведет в Баку ряд встреч высокого уровня, передает Day.Az.
На этих встречах будет обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, происходящие в мире и регионе процессы, перспективы развития глобальных энергетических и структурных проектов.
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