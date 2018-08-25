Фикрет Садыхов: Политическая значимость Азербайджана для Германии не менее важна, чем энергетическая

"Не сомневаюсь, что все достигнутые в ходе этого визита договоренности и подписанные документы послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений".

Об этом заявил Day.Az политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя визит в Баку канцлера Германии Ангелы Меркель..

По словам политолога, большинство прогнозов и экспертных оценок касательно визита Меркель в Азербайджан строятся на том, что главным фактором являются углеводородные запасы нашей страны.

"В определенном смысле этот фактор, конечно, имеет значение. Но дело в том, что Азербайджан сегодня превратился в значимого игрока в регионе, и его политическая значимость не менее важна, чем энергетическая. Поэтому в азербайджано-германской повестке значатся вопросы и энергобезопаснорсти, и региональной безопасности, и развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере политических контактов, экономических, гуманитарных связей и так далее. Все это очень важно для обоих наших государств", - сказал Садыхов.

Политолог отметил, что в сфере региональной безопасности одним из важных пунктов повестки является вопрос урегулирования карабахского конфликта.

"Нам важна не только оценка Берлином того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, нам необходимо содействие такой передовой, ведущей европейской страны, как Германия. Она является членом Минской группы и могла бы многое сделать в плане урегулирования конфликта, используя свой авторитет и влиятельность. Если Германия заинтересована в том, чтобы здесь не разгорелся пожар и не было бойни, она должна постараться сделать все, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, чтобы в регионе наступил мир. Это реальная задача, которая может стоять перед страной - членом Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева