Расим Мусабеков: Азербайджан - драйвер стратегических проектов, и Германии это важно

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в регион и в Азербайджан в частности связан с переговорами и получением информации для принятия Европой решения по двум важным задачам.

Такого мнения придерживается депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Первое, отметил в беседе с Day.Az парламентарий - это уточнить перспективы программы Евросоюза "Восточное партнерство".

"В ней помимо трех стран Южного Кавказа участвует еще Украина и Молдова. Последние две и Грузия подписали с Брюсселем соглашение об Ассоциации. Армения подписала более скромное соглашение. Азербайджан и ЕС работает над двусторонним соглашением. Стоит вопрос - что дальше? На него нужно будет найти ответ на саммите "Восточного Партнерства" в октябре этого года. Ведь в Евросоюз принимать участников программы не собираются, но других позитивных целей, которые оправдывали бы финансовые обязательства Брюсселя пока нет. Германия является инициатором и главным финансовым донором этой программы. Поэтому Берлин желает определить свою позицию, и она может оказаться решающей", - считает наш собеседник.

По словам Мусабекова, Азербайджан в отличие от других участников программы "Восточного Партнерства" не просит у Брюсселя и Германии финансовой помощи, а является драйвером стратегических трубопроводных проектов (нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Южный газовый коридор") которые играют большую роль в энергетической безопасности континента.

"Для Германии это важно, особенно в контексте перспектив более широкого вывода на рынки нефти и газа Каспия после принятия резолюции по статусу моря. Понятно что этот вопрос, равно как более широкое использование техники и технологий Германии для реконструкции промышленности и инфраструктуры Азербайджана, также представляет интерес для деловых кругов ФРГ", - отметил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева