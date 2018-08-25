Экономическая стратегия Пашиняна вызвала раздражение в Армении

На днях стало известно, что единственный гигант армянской экономики - ЗАО "Русал Арменал" - готовится начать с 1 сентября этого года массовые сокращения.

Компания основана в 2000 году на базе Канакерского алюминиевого завода, является 100% собственностью корпорации "Русал".

Отметим, что компания производит алюминиевую фольгу, которая составляет 70% армянского экспорта в США. В 2017 году экспорт фольги США составил 47,2 млн. долларов. Все бы шло вроде бы неплохо, если бы не санкции США, вступающие в силу с понедельника. Под санкциями оказался и российский "Русал". Санкции привели к сокращению доходов и экспорта. Последствия для Армении можно не объяснять - они и так ясны.

Каким образом Канакерский завод оказался в полном владении российской компании, вопрос тоже риторический.

А что делать теперь? Вот в чем проблема, и разрешить ее нынешняя армянская экономика практически не в состоянии. Продолжающая оккупировать земли соседнего Азербайджана страна находится в глубоком кризисе. Многие в Армении уже понимают, что без урегулирования конфликта страна будет только терять и не сможет противостоять "штормам" вроде антироссийских санкций США.

Экономическое бессилие Армении подтвердил и премьер-министр Никол Пашинян. Несколько дней назад он представил тезисы экономической стратегии правительства и в очередной раз раздражил специалистов. Лучше бы уж помалкивал.

Как отмечают, в первую очередь, аналитики, премьер не сказал ничего нового, что позволило бы надеяться на то, что экономическая мысль нового правительства все же шевелится.

Как пишет издание "Голос Армении", повторяемые уже не годами - 10-летиями! - мантры типа "стабильная экономика", "экспортоориентированная экономика", "высокотехнологичная экономика" давно набили оскомину и вызывают у публики лишь улыбку, часто сопровождаемую зевком от всей души. Премьер даже обнаружил для себя, что в Армении "уже имеются определенные предприятия, занимающиеся высокотехнологичным производством". Да неужели?! И далее, не моргнув глазом, возглашает о высоком инвестиционном интересе в отношении производства солнечных панелей. "Эту сферу можно считать перспективной, так как сегодня мы видим существенное продвижение в этом направлении. Полагаю, что сфера солнечной энергетики станет одной из важных", - важно вещает он. И снова: да неужели?!

Развитие военно-промышленного комплекса, информационных технологий, фармацевтики в целом и, в частности, биотехнологий - уже сводит скулы от этих неоднократно повторяемых и от того банальных истин. Такое впечатление, что Пашинян только сейчас открывает для себя азбучные истины армянской экономики. Пашинян в своей экономической стратегии не обозначил - хотя бы контурно - ни одной новой прорывной идеи, ни единого нетривиального подхода, возмущается армянское издание.

Забавно, что, говоря о туризме, Пашинян запутался в цифрах и в попытке представить позитив по приостановке миграции, смешал воедино миграционные и туристические потоки. Одним словом, премьер перепутал показатели, желая показать, как сократилась миграция при его правлении. Соблазн выдать туристов за возвращающихся мигрантов, конечно, велик.

Но особенно в "стратегии" премьер-министра армянских аналитиков возмутило и удивило положение о "безграничном потенциале в экспорте мелкого и крупного рогатого скота". Откуда? Как? За счет чего этот экспорт может оказаться безграничным?

"Но, позвольте! - пишет "ГА". - Еще куда ни шло высказываться в подобном духе относительно экспорта мелкого рогатого скота, который уже несколько лет благополучно поставляется в Иран, ОАЭ и другие страны исламского востока. А вот о крупном рогатом скоте Пашинян обмолвился зря. Армения по мясу говядины даже себя не может до сих пор обеспечить, буквально в эти дни импортируя в том числе и белорусскую говядину. Тем более на фоне сокращения на десятки тысяч поголовья КРС в Армении. О каком-таком безмерном экспортном потенциале КРС говорит премьер? Не спутал ли он Армению с Аргентиной и ее мраморной говядиной? Пашинян буквально на пальцах, с учетом ограниченности пастбищ и прочих параметров, мог бы подсчитать, что Армения никогда не будет иметь "безграничного потенциала" по экспорту КРС - даже если все мы в одночасье сами превратимся в коров..."

Таково реальное положение, очень не оптимистичное.

Попытки Пашиняна исполнять минорную партию в мажоре только раздражают граждан страны, особенно тех, кто мало-мальски смыслит в теме. Хотя зачем быть семь пядей во лбу, если о сложившейся ситуации вопиют прилавки армянских магазинов. Так, журналисты провели на днях мониторинг в ряде крупных торговых точек Еревана и обнаружили, что вопреки заверениям и обещаниям премьера, цены резко взлетели практически на все продукты питания - молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты. Подешевели разве что бананы.

Армию граждан, которым нынешние цены на многие традиционные продукты уже становятся недоступными, вскоре пополнят сотни их соотечественников, которые через неделю будут называться безработными. А потерять работу в Армении - это то же, что потерять конечность - обратно не пришьешь. Несмотря на бодрые призывы Никола Пашиняна к безработным работать над собой...

Зульфугар Ибрагимов