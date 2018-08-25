Президент Ильхам Алиев: Германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться

Связи между Азербайджаном и Германией будут и в дальнейшем успешно развиваться.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в субботу на встрече в Баку в расширенном составе с Канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться.

Мы неоднократно встречались с Вами, между нами активно ведется политический диалог, и я очень рад, что сегодня Вы находитесь в Азербайджане. Это исторический визит.

Повестка дня наших двусторонних связей очень широкая, политические, экономические, торговые связи, региональные вопросы - то есть все эти вопросы мы сегодня обсудим. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим связям", - отметил глава государства.