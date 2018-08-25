Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Молдова Игорю Додону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова - Днем независимости.

Азербайджан и Молдову связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Убежден, что мы и впредь продолжим усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление двусторонних связей и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Молдовы - мира и благополучия", - говорится в послании.